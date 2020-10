"Operazione cashback", mille dubbi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Almeno 50 operazioni in sei mesi di pagamento attraverso moneta elettronica per poter accedere al cosiddetto "cashback", ovvero il meccanismo di restituzione al cittadino di una percentuale della spesa effettuata attraverso carte di credito e debito.Il piano Cashless del GovernoIn attesa dell'ennesimo decreto attuativo per mettere in atto il decreto, iniziano a emergere i contorni del cosiddetto "piano cashback" del Governo Conte, parte integrante del più ampio progetto statale di diminuire la circolazione di denaro contante per lottare contro il sommerso e l'evasione fiscale.Oltre al limite all'abbassamento della soglia per gli scambi in contante, la lotteria degli scontrini, il bonus Befana, l'incentivo all'uso del Pos, gli sgravi fiscali per chi paga con moneta elettronica e l'esenzione fiscale fino a 8000 euro per i buoni pasto elettronici ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 ottobre 2020) Almeno 50 operazioni in sei mesi di pagamento attraverso moneta elettronica per poter accedere al cosiddetto "", ovvero il meccanismo di restituzione al cittadino di una percentuale della spesa effettuata attraverso carte di credito e debito.Il piano Cashless del GovernoIn attesa dell'ennesimo decreto attuativo per mettere in atto il decreto, iniziano a emergere i contorni del cosiddetto "piano" del Governo Conte, parte integrante del più ampio progetto statale di diminuire la circolazione di denaro contante per lottare contro il sommerso e l'evasione fiscale.Oltre al limite all'abbassamento della soglia per gli scambi in contante, la lotteria degli scontrini, il bonus Befana, l'incentivo all'uso del Pos, gli sgravi fiscali per chi paga con moneta elettronica e l'esenzione fiscale fino a 8000 euro per i buoni pasto elettronici ...

Ambrosetti_ : ?? #CashlessRevolution Secondo il Rapporto 2020 della Community #Cashless Society 2020, l’operazione #cashback e il… - TrendOnline : Obiettivo lotta all'evasione fiscale: molti consumatori lo hanno capito. Con l'operazione #cashback il Governo vuol… - pier_molinengo : Obiettivo lotta all'evasione fiscale: molti consumatori lo hanno capito. Con l'operazione #cashback il Governo vuol… - andreafin8 : quasi al via l'operazione @cashback del #governo. Ma non si sa ancora esattamente come verrà restituito il 10% - 1TommyMotta : @sole24ore Secondo me è un'operazione che darà il cashback solo a chi già paga con metodi tracciabili. Ergo se l'ob… -