Omceo Roma | paghiamo disattenzioni | giusto obbligo mascherine all’aperto

Roma – Cosi' Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l'obbligo nel Lazio di indossare la mascherina anche all'aperto: "In questo momento c'era giustamente bisogno di questa delibera. Siamo stati meno attenti ultimamente e stiamo pagando le disattenzioni con un aumento dei contagi e dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive." "Ovviamente dunque c'e' stata l'introduzione di questo obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto per ridurre i contagi, visto che fa anche piu' freddo e il virus puo' circolare piu' facilmente." "Bisogna imparare a ...

In farmacia per me assolutamente no”. Così Antonio Magi, Presidente dell'Ordine dei medici di Roma, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi su Radio Cusano Campus, sulla nuova ordinanza ...

L'obbligo di mascherine all'aperto nel Lazio in arrivo

L'ordinanza è pronta: una misura annunciata a fronte alla curva epidemica che ieri ha toccato il record assoluto di contagi. E dovrebbe arrivare prima del week end ...

In farmacia per me assolutamente no". Così Antonio Magi, Presidente dell'Ordine dei medici di Roma, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi su Radio Cusano Campus, sulla nuova ordinanza ...