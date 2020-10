“Oggi siamo diventati i dinosauri che combattevamo”, l’amara analisi di Corrao (M5s) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quella che all’inizio sembrava essere soltanto una ‘crepa’ all’interno del Movimento a 5 stelle, col tempo continua ad allargasi sempre più, al punto che, complice la più assoluta divergenza di vedute da parte delle diverse ‘correnti’ interne, ora rischia di compromettere anche i rapporti all’interno della stessa maggioranza e, in special modo, con ‘l’odiato’ Pd. C’è voluta la ‘strigliata’ del ‘redivivo’ Alessandro Di Battista per scuotere le coscienze stellate e rimettere in moto così quel poco d’orgoglio rimasto, dopo il naufragio dell’ultima tornata elettorale. Un’analisi cruda e realistica quella che Di Battista ha affidato ai media che, pena il rischio estinzione, ha di fatto creato i presupposti per suggerire al Movimento un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quella che all’inizio sembrava essere soltanto una ‘crepa’ all’interno del Movimento a 5 stelle, col tempo continua ad allargasi sempre più, al punto che, complice la più assoluta divergenza di vedute da parte delle diverse ‘correnti’ interne, ora rischia di compromettere anche i rapporti all’interno della stessa maggioranza e, in special modo, con ‘l’odiato’ Pd. C’è voluta la ‘strigliata’ del ‘redivivo’ Alessandro Di Battista per scuotere le coscienze stellate e rimettere in moto così quel poco d’orgoglio rimasto, dopo il naufragio dell’ultima tornata elettorale. Un’cruda e realistica quella che Di Battista ha affidato ai media che, pena il rischio estinzione, ha di fatto creato i presupposti per suggerire al Movimento un ...

