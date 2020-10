Oggi le nozze di Veronica Rubino, la cantante campana delle Lollipop: la cerimonia a San Leucio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti coloro che hanno trent’anni, e su di lì, ricorderanno sicuramente il programma televisivo “Popstars” mutuato dalla Nuova Zelanda e arrivato in Italia nel 2001? Andato in onda su Italia 1, è stato il primo talent italiano e, complici la freschezza e la simpatia del format e la bravura delle vincitrici della prima edizione, l’apripista di tanti altri programmi di successo come “Amici”, “The Voice” e “X-Factor”. Le Lollipop, la band al femminile che ha vinto la prima edizione del talent, hanno avuto un successo insperato: le cinque ventenni hanno cantato sui palcoscenici dei più importanti festival di musica (ad esempio il Festivalbar), nel 2002 hanno partecipato al Festival di Sanremo cantando per la prima volta un pezzo in italiano dal titolo “Batte ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti coloro che hanno trent’anni, e su di lì, ricorderanno sicuramente il programma televisivo “Popstars” mutuato dalla Nuova Zelanda e arrivato in Italia nel 2001? Andato in onda su Italia 1, è stato il primo talent italiano e, complici la freschezza e la simpatia del format e la bravuravincitrici della prima edizione, l’apripista di tanti altri programmi di successo come “Amici”, “The Voice” e “X-Factor”. Le, la band al femminile che ha vinto la prima edizione del talent, hanno avuto un successo insperato: le cinque ventenni hanno cantato sui palcoscenici dei più importanti festival di musica (ad esempio il Festivalbar), nel 2002 hanno partecipato al Festival di Sanremo cantando per la prima volta un pezzo in italiano dal titolo “Batte ...

barman_73 : RT @cropyJ03: Oggi farò con mia madre e mio padre patti chiari e amicizia lunga. Non mi rompessero più la minchia per nessuna cerimonia al… - cropyJ03 : Oggi farò con mia madre e mio padre patti chiari e amicizia lunga. Non mi rompessero più la minchia per nessuna ce… - taerapeutico : @bts_bighit oggi a nozze proprio - giodecclesia : Nozze d’argento per “Il ruggito del Coniglio”: Oggi Antonello Dose e Marco Presta… - mariobianchi18 : Il #30settembre 2003 #AirFrance firma l'accordo per la fusione con #Klm. Si parla anche di un'alleanza a tre con Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi nozze Oggi le nozze di Veronica Rubino, la cantante campana delle Lollipop: la cerimonia a San Leucio Il Denaro Nicki Minaj ha partorito: è nato il suo primo figlio con Kenneth Petty!

Come rivelato in anteprima da TMZ, Nicki Minaj è diventata ufficialmente mamma del suo primo figlio con il compagno Kenneth Petty.

Cristina Parodi e Giorgio Gori, anniversario di matrimonio super romantico: “Un’altra volta sì”

Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggiano venticinque anni da moglie e marito. Con una carrellata di foto del loro amore e una dolce dedica sui social: “Un’altra volta sì”. Guarda le loro foto di ier ...

Come rivelato in anteprima da TMZ, Nicki Minaj è diventata ufficialmente mamma del suo primo figlio con il compagno Kenneth Petty.Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggiano venticinque anni da moglie e marito. Con una carrellata di foto del loro amore e una dolce dedica sui social: “Un’altra volta sì”. Guarda le loro foto di ier ...