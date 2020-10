Oggi è un altro giorno | D’Agostino attacca Trump e il corrispondente dagli Usa si arrabbia

Leggi su blogo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dove c’è Dago, c’è scompiglio. E grazie al cielo, verrebbe da aggiungere. Roberto D’Agostino va ospite adè une, oltre a regalare perle sparse qua e là, provoca la scomposta reazione delda New York Claudio Pagliara. Si discute di Donalde della positività al covid. Il fondatore di Dagospia parte subito all’attacco e accusa il presidente degli Stati Uniti di negazionismo. “Ha sempre cercato di negare, gli scontri con Anthony Fauci sono stati continui. La scelta era tra l’economia e la vita, purtroppo la morte si è messa in mezzo”. Pagliara a quel punto riprende la parola, visibilmente stizzito. “Scusate, ma daho seguito bene come ha gestito la ...