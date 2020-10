Obbligo mascherine all’aperto nel Lazio | medico | “Sono preoccupato | stiamo pagando le disattenzioni”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’di indossare la mascherina nele sulle vaccinazioni contro l’influenza. “In questo momento c’era giustamente bisogno di questa delibera – ha affermato Magi – siamo stati meno attenti ultimamente ele disattenzioni con un aumento dei contagi e dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Ovviamente dunque c’è stata l’introduzione di questodi indossare leanche all’aperto per ridurre i contagi visto che fa anche più freddo e il virus può circolare più ...

Ha come primo provvedimento, emesso una ordinanza con la quale si impone l’obbligo di indossare le mascherine protettive nei pressi di tutte le scuole e nelle aree, anche all’aperto, a maggiore ...Roma, 2 ott. (askanews) - Anche nel Lazio, come in altre Regioni tra cui la Campania, da sabato 3 ottobre scatta l'obbligo delle mascherine all'aperto.Lo hanno annunciato l'assessore regionale del ...