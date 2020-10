Obbligo di mascherine nel Lazio anche all'aperto da sabato 3 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - ' Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'Obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista '. Questo l'annuncio del presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - ' Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista '. Questo l'annuncio del presidente ...

MediasetTgcom24 : LAZIO, OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Nel #Lazio si va verso l'obbligo di #mascherine all'aperto #ANSA - ilfoglio_it : ++ Ufficiale, nel Lazio scatta l'obbligo (da domani) di mascherine all'aperto++ - EmMicucci : #vaccino antinfluenzale nel #Lazio si farà in #farmacia. Regione Lazio prevede 100mila dosi in più per 18-59enni in… - ChiaraColosimo : #Zingaretti emana l'ordinanza per l'obbligo delle #mascherine all'aperto Nel consiglio straordinario di mercoledì c… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherine Lazio, obbligo mascherina all'aperto: esentati bambini sotto i 6 anni e chi fa attività motoria Il Messaggero Lazio, torna l'obbligo della mascherina all'aperto

ROMA - L'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti entrerà in vigore da domani. "Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista", ha poi spiegato il segretario ...

Coronavirus in Italia: aumentano i casi, ma si può davvero parlare di seconda ondata?

L’obbligo della mascherina anche all’aperto è una misura effettivamente già adottata da alcune regioni, come Campania e Sicilia e, a brevissimo, anche dal Lazio. Risulta difficile stabilire con ...

ROMA - L'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti entrerà in vigore da domani. "Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista", ha poi spiegato il segretario ...L’obbligo della mascherina anche all’aperto è una misura effettivamente già adottata da alcune regioni, come Campania e Sicilia e, a brevissimo, anche dal Lazio. Risulta difficile stabilire con ...