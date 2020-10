Nuovo Stadio, incontro tra Inter e Milan: si torna a pensare a Sesto San Giovanni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Riflessioni in corso sul Nuovo Stadio da parte di Inter e Milan I tempi che si allungano e i continui esposti per la salvaguardia rischiano di bloccare il progetto di Inter e Milan per il Nuovo Stadio. Per questo, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, i due club starebbero ripensando a Sesto San Giovanni come area dove costruire il Nuovo impianto. “Nei giorni scorsi, è andato in scena un incontro tra Inter, Milan e l’amministratore delegato di MilanoSesto, il progetto di riqualificazione dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni che potrebbe ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Riflessioni in corso sulda parte diI tempi che si allungano e i continui esposti per la salvaguardia rischiano di bloccare il progetto diper il. Per questo, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, i due club starebbero ripensando aSancome area dove costruire ilimpianto. “Nei giorni scorsi, è andato in scena untrae l’amministratore delegato di, il progetto di riqualificazione dell’area ex Falck diSanche potrebbe ...

