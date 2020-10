Nuovo cinema Bersani: "Canzoni come film" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Festeggia 50 anni con un Nuovo disco. "Da piccolo volevo fare il regista horror, scappai di casa in autostop per incontrare Dario Argento" Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Festeggia 50 anni con undisco. "Da piccolo volevo fare il regista horror, scappai di casa in autostop per incontrare Dario Argento"

chetempochefa : Siamo felici di annunciarvi che domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà il ritorno di @SamueleBersani ???? In anteprim… - VanityFairIt : . @VaneIncontrada è diventata il simbolo di una battaglia culturale che ci riguarda tutti. Sul nuovo Vanity Fair in… - WeCinema : .@russellcrowe protagonista di un nuovo thriller: c'è da dire altro? ?? Ah sì, il titolo del film: 'Il giorno sbagli… - VaniaToni1 : Nuovo cinema #Bersani: «Canzoni come film Festeggia 50 anni con un nuovo disco. «Da piccolo volevo fare il regista… - TreTsun : RT @bettywrong: Il successo del mio nuovo film #EXTRALISCIO. PUNK DA BALERA proiettato al Cinema Mexico per #LeVieDelCinema a Milano: “Sala… -