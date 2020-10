Nuovo Ccnl: cambiano inquadramento, retribuzioni e indennità per i lavoratori domestici (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da giovedì 1° ottobre le famiglie italiane che ogni giorno si affidano agli 850 mila domestici assunti regolarmente dovranno far riferimento ad un Nuovo contratto di settore, quello che le Parti Sociali, compresa Assindatcolf, hanno sottoscritto lo scorso 8 settembre. Non tutte le novità, però, decorrono da subito. Ecco il cronoprogramma. Cosa cambia dal 1° ottobre Sulla carta non si chiameranno più colf, badanti e baby sitter ma ‘Assistenti familiari’. Nessun cambiamento è stato tuttavia previsto nelle mansioni. Per la baby sitter arriva l’inquadramento unico (livello Bs) ed un’indennità aggiuntiva in caso di assistenza a minori di 6 anni. Se, quindi, da una parte si semplifica l’assunzione (poiché prima ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da giovedì 1° ottobre le famiglie italiane che ogni giorno si affidano agli 850 milaassunti regolarmente dovranno far riferimento ad uncontratto di settore, quello che le Parti Sociali, compresa Assindatcolf, hanno sottoscritto lo scorso 8 settembre. Non tutte le novità, però, decorrono da subito. Ecco il cronoprogramma. Cosa cambia dal 1° ottobre Sulla carta non si chiameranno più colf, badanti e baby sitter ma ‘Assistenti familiari’. Nessun cambiamento è stato tuttavia previsto nelle mansioni. Per la baby sitter arriva l’unico (livello Bs) ed un’indennità aggiuntiva in caso di assistenza a minori di 6 anni. Se, quindi, da una parte si semplifica l’assunzione (poiché prima ...

AiopTweet : RT @AiopEmilia: “Contratto sbloccato” e intanto giovedì 8 ottobre a Roma, presso il Ministero della Salute, sarà firmato il nuovo #CCNL del… - FaiCislbari : RT @FaiCislPuglia: @fai_cisl @CislNazionale @OnofrioRota Importante riunione oggi pomeriggio in videoconferenza organizzata da Fai Flai Uil… - FernandoVecchi3 : RT @FaiCislPuglia: @fai_cisl @CislNazionale @OnofrioRota Importante riunione oggi pomeriggio in videoconferenza organizzata da Fai Flai Uil… - CISLFPPUGLIA : RT @cislfp: VIA LIBERA AL NUOVO CCNL #SANITÀPRIVATA! @cislfp , Cgil e Uil: “Ora subito la convocazione per la firma definitiva!” https://t… - FaiTaranto : RT @FaiCislPuglia: @fai_cisl @CislNazionale @OnofrioRota Importante riunione oggi pomeriggio in videoconferenza organizzata da Fai Flai Uil… -