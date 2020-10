Nuovi colori e sapori per il pomodoro San Marzano (Di venerdì 2 ottobre 2020) – Il San Marzano, pomodoro simbolo del territorio campano, cambia look, pur mantenendo invariata la tipicità della specie tradizionale, con le sue peculiarità organolettiche uniche che derivano dall’interazione con il terreno vulcanico su cui cresce, nella zona dell’Agro Nocerino-Sarnese. A far nascere il “nuovo” pomodoro è un gruppo di ricercatori di ENEA, del CREA e delle università Politecnica di Valencia e degli Studi della Tuscia (coordinatore), che hanno “ridisegnato” dal punto di vista estetico, organolettico e nutritivo il San Marzano, dandogli Nuovi colori, sapori e proprietà nutritive. Lo studio è stato pubblicato sulla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) – Il Sansimbolo del territorio campano, cambia look, pur mantenendo invariata la tipicità della specie tradizionale, con le sue peculiarità organolettiche uniche che derivano dall’interazione con il terreno vulcanico su cui cresce, nella zona dell’Agro Nocerino-Sarnese. A far nascere il “nuovo”è un gruppo di ricercatori di ENEA, del CREA e delle università Politecnica di Valencia e degli Studi della Tuscia (coordinatore), che hanno “ridisegnato” dal punto di vista estetico, organolettico e nutritivo il San, dandoglie proprietà nutritive. Lo studio è stato pubblicato sulla ...

