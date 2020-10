Non solo Trump: da Bolsonaro a Lukashenko, quando gli scettici del Coronavirus vengono contagiati (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Prima hanno sminuito il Coronavirus e le sue conseguenze, poi ne sono stati contagiati: da Jair Bolsonaro fino a Donald Trump, si allunga la lista dei politici scettici della Covid-19 che sono stati infettati. Il caso del presidente statunitense è soltanto l’ultimo in ordine di tempo: nei mesi più caldi della pandemia, Trump s’è reso protagonista di più di un’uscita controversa sul virus, salvo poi fare retromarcia: «Non volevo creare il panico. Volevo mostrare fiducia. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ma semplicemente non volevamo gridare che avevamo un problema, un problema enorme, facendo spaventare tutti». Bolsonaro: «Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Prima hanno sminuito ile le sue conseguenze, poi ne sono stati: da Jairfino a Donald, si allunga la lista dei politicidella Covid-19 che sono stati infettati. Il caso del presidente statunitense è soltanto l’ultimo in ordine di tempo: nei mesi più caldi della pandemia,s’è reso protagonista di più di un’uscita controversa sul virus, salvo poi fare retromarcia: «Non volevo creare il panico. Volevo mostrare fiducia. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ma semplicemente non volevamo gridare che avevamo un problema, un problema enorme, facendo spaventare tutti».: «Il ...

matteosalvinimi : Sabato in tribunale a #Catania vado a testa alta e sapendo di avervi al mio fianco, rivendicherò non solo il diritt… - Corriere : 'Il corpo di Vanessa Incontrada NON è, come è stato definito, «rivoluzionario». Lo è solo per quelle riviste che da… - luigidimaio : “Rinasce l’Italia” non è solo il titolo di questa edizione del Festival delle città, ma deve essere la nostra missi… - Dade_Maglio : @Danieleriz80 @fdragoni Gorbaciov prese 100 milioni da Bush Sr.. Infatti nei decenni successivi girava per conferen… - antonel47502251 : @ClaudiaRm2008 @sary724209761 Scusa se mi intrometto, la colpa non è solo di Can, un altro lockdown per colpa sua n… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Milan e non solo, le serie di rigori più lunghe: dai 62 in Corea ai 52 in Repubblica Ceca Sport Fanpage Tennis, Come l'Italia è diventata una potenza

PARIGI – Sarà un venerdì intenso, al Roland Garros per l’Italia. Stefano Travaglia che sfida Nadal, Marco Cecchinato invece Alexander Zverev. E poi Jannik Sinner contro Coria e Lorenzo Sonego contro F ...

SIM solo dati Iliad: le migliori offerte di ottobre 2020

Avere una connessione Internet sempre con sé, che garantisca la stabilità di una rete domestica, è possibile grazie all’esistenza delle SIM solo Internet. A proposito della SIM solo dati Iliad, ci son ...

PARIGI – Sarà un venerdì intenso, al Roland Garros per l’Italia. Stefano Travaglia che sfida Nadal, Marco Cecchinato invece Alexander Zverev. E poi Jannik Sinner contro Coria e Lorenzo Sonego contro F ...Avere una connessione Internet sempre con sé, che garantisca la stabilità di una rete domestica, è possibile grazie all’esistenza delle SIM solo Internet. A proposito della SIM solo dati Iliad, ci son ...