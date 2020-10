“Non l’ho mai detto!”, Elisabetta Gregoraci furiosa con Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo al GF Vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci si è arrabbiata con Pierpaolo Pretelli. “Mi ha detto che vuole fare l’amore con me”, ha raccontato lui a Matilde Brandi ma non sarebbe vero. La ex moglie di Briatore, dentro il confessionale del Grande Fratello Vip con il modello, diventa una furia e nega di avere detto quella frase: “Hai rovinato le... L'articolo “Non l’ho mai detto!”, Elisabetta Gregoraci furiosa con Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo al GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 ottobre 2020)si è arrabbiata con. “Mi ha detto che vuole fare l’amore con me”, ha raccontato lui a Matilde Brandi ma non sarebbe vero. La ex moglie di Briatore, dentro il confessionale del Grande Fratello Vip con il modello, diventa una furia e nega di avere detto quella frase: “Hai rovinato le... L'articolo “Non l’ho mai detto!”,conal GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Miralem_Pjanic : Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Sta… - matteosalvinimi : #Maraventano: Abbiamo un governo complice di chi traffica carne umana. Ho denunciato il ministro Lamorgese. Al gove… - RobertoBurioni : In due tweet non ho bloccato i commenti. Ho notato che tantissimi degli insulti arrivano da utenti che mi seguono.… - BCarazzolo : #accordiedisaccordi Comunque, sono visioni diverse all'interno di un movimento pulito e competente che molto bene s… - TINYKOOTETE : non so cos’aspettarmi per l’esibizione di domani, HO PAURA -

Ultime Notizie dalla rete : “Non l’ho Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera