“Non la voglio!”. Serena Bortone, il collegamento è aperto e si sente tutto: il fuori onda dell’imbarazzo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fino allo scorso anno dopo pranzo andava in onda su Rai Uno Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, che in tutta la stagione aveva portato a casa uno share medio del 12,6% con 1 milione e 794mila spettatori. Quest’anno al suo posto, la rete ammiraglia ha puntato a un altro volto: Serena Bortone, ex conduttrice di Agorà, il programma in onda su Rai Tre. Dopo tre anni di conduzione – già conduceva la versione estiva, mantenendola fino al 26 giugno 2020 – Serena Bortone è stata scelta per il nuovo programma in onda su Rai Uno, mentre la trasmissione di Rai Tre, dal 7 settembre 2020 è passato alla giornalista, autrice televisiva e conduttrice Luisella Costamagna. Con Oggi è un altro giorno, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fino allo scorso anno dopo pranzo andava insu Rai Uno Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, che in tutta la stagione aveva portato a casa uno share medio del 12,6% con 1 milione e 794mila spettatori. Quest’anno al suo posto, la rete ammiraglia ha puntato a un altro volto:, ex conduttrice di Agorà, il programma insu Rai Tre. Dopo tre anni di conduzione – già conduceva la versione estiva, mantenendola fino al 26 giugno 2020 –è stata scelta per il nuovo programma insu Rai Uno, mentre la trasmissione di Rai Tre, dal 7 settembre 2020 è passato alla giornalista, autrice televisiva e conduttrice Luisella Costamagna. Con Oggi è un altro giorno, ...

chetempochefa : “Non voglio essere glorificata per il passato, voglio essere al presente quello che sono e rappresento.” Facciamo… - redazioneiene : 15 anni fa Federico Aldrovandi moriva ucciso durante controllo di polizia. 4 agenti sono stati condannati a 3 anni… - NekOfficial : C’è la parte più essenziale di me quando vado nella mia casa in collina tra campi e trattori. Ho un profondo attacc… - sexisaac : Voglio gli addominali ma non voglio fare diete strane rip ma perché non possono essere come il culo?? Vabe - aniello7779 : @CarloneDaniela @carlakak Ti posso assicurare che io non voglio allearmi con il pd nel modo più assoluto e pure non… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non voglio” Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera