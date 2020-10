"Non gliel'ho mai visto fare". Bomba-Tria: Conte umiliato in diretta dalla Palombelli. "La sua linea?". La verità sul premier-fantoccio (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Una linea politica Conte non c'è mai stata". Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia nel governo gialloverde di Lega e M5s, fa fare un balzo sulla sedia a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia, Tria vuota il cassetto del suo anno gomito a gomito con Giuseppe Conte. "Quando ho governato - spiega a proposito del premier -, lui non esprimeva un'opinione su quello che bisognava fare, era un po' una mediazione. Non l'ho mai visto prendere una posizione". Di fatto, un premier fantoccio preso in mezzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Non sto dicendo nulla di male - prosegue il "tecnico" Tria -, ma non c'era una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Unapoliticanon c'è mai stata". Giovanni, ex ministro dell'Economia nel governo gialloverde di Lega e M5s, faun balzo sulla sedia a Barbara. Ospite di Stasera Italia,vuota il cassetto del suo anno gomito a gomito con Giuseppe. "Quando ho governato - spiega a proposito del-, lui non esprimeva un'opinione su quello che bisognava, era un po' una mediazione. Non l'ho maiprendere una posizione". Di fatto, unpreso in mezzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Non sto dicendo nulla di male - prosegue il "tecnico"-, ma non c'era una ...

