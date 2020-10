No Time To Die: data di uscita posticipata al 2021 per la nuova avventura di James Bond (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il film No Time To Die, l'ultima avventura di James Bond che avrà come protagonista Daniel Craig, ha una nuova data di uscita fissata al 2021. No Time To Die non arriverà nei cinema a novembre e, come prevedibile, i distributori hanno annunciato una nuova data di uscita: il 2 aprile 2021. L'ultima avventura di James Bond con protagonista Daniel Craig debutterà quindi nelle sale un anno dopo quanto inizialmente previsto a causa della difficile situazione delle sale cinematografiche. La scelta di far slittare il film dedicato all'agente 007 al 2021 è stata causata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il film NoTo Die, l'ultimadiche avrà come protagonista Daniel Craig, ha unadifissata al. NoTo Die non arriverà nei cinema a novembre e, come prevedibile, i distributori hanno annunciato unadi: il 2 aprile. L'ultimadicon protagonista Daniel Craig debutterà quindi nelle sale un anno dopo quanto inizialmente previsto a causa della difficile situazione delle sale cinematografiche. La scelta di far slittare il film dedicato all'agente 007 alè stata causata ...

