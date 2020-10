No, il medico legale non ha stabilito che Floyd è morto per overdose (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 24 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post che riguarda la morte di George Floyd, afroamericano deceduto il 25 maggio 2020 negli Stati Uniti d’America durante un violento arresto da parte della polizia. Il contenuto del post oggetto della nostra verifica riporta la notizia secondo cui il medico legale «ha messo per scritto in un documento ufficiale che George Floyd è morto a causa di una overdose di droga». Si tratta di una notizia falsa. Come verificato dal sito di fact-checking statunitense PolitiFact il medico legale ha infatti stabilito (qui il documento ufficiale) che Floyd è deceduto a causa di un omicidio. Il referto spiega che ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 24 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post che riguarda la morte di George, afroamericano deceduto il 25 maggio 2020 negli Stati Uniti d’America durante un violento arresto da parte della polizia. Il contenuto del post oggetto della nostra verifica riporta la notizia secondo cui il«ha messo per scritto in un documento ufficiale che Georgea causa di unadi droga». Si tratta di una notizia falsa. Come verificato dal sito di fact-checking statunitense PolitiFact ilha infatti(qui il documento ufficiale) cheè deceduto a causa di un omicidio. Il referto spiega che ...

Corriere : Willy, l’autopsia: «Cuore e polmoni spaccati dalle botte ricevute» - Raicomspa : Alice non è più una specializzanda, ma un medico legale a tutti gli effetti, proprio come il 'suo' Claudio. Tante n… - redazioneiene : Il medico legale ipotizza anche l’utilizzo di un qualche strumento, come un bastone, un tirapugni o una spranga - coccinigliarose : Viene dichiarato morte per Covid anche chi è morto di infarto. Questo è accaduto a un nonno di un mio amico, ma si… - DiscretoL : @GiulioFranco2 @ShooterHatesYou Fino a qualche anno fa era legale e ufficialmente riconosciuto l'utilizzo dell'elet… -

Ultime Notizie dalla rete : medico legale Willy Monteiro, l'autopsia: «Cuore e polmoni spaccati» dai calci Corriere della Sera Cosa succede intanto nel mondo

Sean Conley, medico di Trump, ha fatto sapere che al momento le condizioni del presidente sono buone e che trascorrerà la convalescenza alla Casa Bianca. Unione europea-Regno Unito Il 1 ottobre la ...

Carinola, 27enne muore in casa dopo una serata con gli amici

Un giovane di 27 anni di Carinola, in provincia di Caserta, è deceduto nella notte appena trascorsa a seguito di un malore avvertito al ritorno a casa, dopo aver passato una serata insieme agli amici.

Sean Conley, medico di Trump, ha fatto sapere che al momento le condizioni del presidente sono buone e che trascorrerà la convalescenza alla Casa Bianca. Unione europea-Regno Unito Il 1 ottobre la ...Un giovane di 27 anni di Carinola, in provincia di Caserta, è deceduto nella notte appena trascorsa a seguito di un malore avvertito al ritorno a casa, dopo aver passato una serata insieme agli amici.