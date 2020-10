Nicki Minaj è diventata mamma: la rapper ha dato vita al primo figlio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nicki Minaj è diventata mamma. La 37enne rapper americana ha partorito il suo primo figlio il 30 settembre, a Los Angeles, fanno sapere i media statunitensi. Il padre è il marito della cantante, Kenneth Petty. Ancora non si sa nulla sul nome né sul sesso del neonato. La rapper, nata nella capitale di Trinidad e Tobago per poi essere stata naturalizzata statunitense, aveva annunciato la gravidanza su Instagram a luglio. Minaj e Petty si sono sposati lo scorso 21 ottobre, dopo un anno di frequentazione. Hanno avuto degli alti e bassi, soprattutto per i precedenti con la giustizia di Petty. Il 42enne è infatti registrato nell’elenco dei molestatori sessuali dello Stato di New York. Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020). La 37enneamericana ha partorito il suoil 30 settembre, a Los Angeles, fanno sapere i media statunitensi. Il padre è il marito della cantante, Kenneth Petty. Ancora non si sa nulla sul nome né sul sesso del neonato. La, nata nella capitale di Trinidad e Tobago per poi essere stata naturalizzata statunitense, aveva annunciato la gravidanza su Instagram a luglio.e Petty si sono sposati lo scorso 21 ottobre, dopo un anno di frequentazione. Hanno avuto degli alti e bassi, soprattutto per i precedenti con la giustizia di Petty. Il 42enne è infatti registrato nell’elenco dei molestatori sessuali dello Stato di New York.

