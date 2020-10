Neymar e Alvaro Gonzalez non puniti dopo insulti in Psg-Marsiglia, Vieira sbotta: “Parliamo di razzismo non possiamo accettare certe cose” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha destato molta sorpresa la decisione della Federazione francese di non punire i fatti avvenuti tra Neymar e Alvaro Gonzalez nel corso della partita tra Psg e Marsiglia. I due si sarebbero scambiati parole offensive con tanto di riferimenti a sfondo razzista. Per i calciatori, però, nessuna sanzione: sono stati ritenuti entrambi "innocenti". Chi proprio non ha digerito questa scelta è stato il tecnico del Nizza Patrick Vieira che a margine della conferenza stampa di vigilia della gara contro il Nantes ha espressamente preso una posizione precisa.Vieira non ci sta"Quello che mi preoccupa un po' di tutta questa vicenda è che parliamo di razzismo e di cose che non possiamo accettare", ha detto senza giri di parole ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha destato molta sorpresa la decisione della Federazione francese di non punire i fatti avvenuti tranel corso della partita tra Psg e. I due si sarebbero scambiati parole offensive con tanto di riferimenti a sfondo razzista. Per i calciatori, però, nessuna sanzione: sono stati ritenuti entrambi "innocenti". Chi proprio non ha digerito questa scelta è stato il tecnico del Nizza Patrickche a margine della conferenza stampa di vigilia della gara contro il Nantes ha espressamente preso una posizione precisa.non ci sta"Quello che mi preoccupa un po' di tutta questa vicenda è che parliamo die di cose che non", ha detto senza giri di parole ...

