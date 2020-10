Nero a metà 2 ascolti tv 1 ottobre 2020, la quinta puntata tocca i 5 milioni di telespettatori, Claudio Amendola si prepara al gran finale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nero a metà 2 ascolti tv 1 ottobre 2020, la quinta puntata vola verso i cinque milioni di telespettatori Nero a metà 2 verso il gran finale di stagione. La quinta puntata, la penultima della seconda serie, registra 4,8 milioni di telespettatori. La serie tv con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz vince la serata degli ascolti ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 2 ottobre 2020)a metà 2tv 1, lavola verso i cinquedia metà 2 verso ildi stagione. La, la penultima della seconda serie, registra 4,8di. La serie tv cone Miguel Gobbo Diaz vince la serata degli...

giorgio_gori : Inchiesta di @federicofubini e @GoffredoB sul #redditodicittadinanza: “Per alcuni, l’assegno è diventato un doppio… - MaryamSenada : @Storace Aspetta, non correre, compra da questo le mascherine a metà prezzo, (pagamento in nero), visto che sono sp… - vane___96 : @unbelrumore Si è possibile infatti anche io quando vedo nero a metà su Rai play ci sono già sempre prima gli episodi - DottAngeloC : @vi__enne @Antonio_Caramia @ThManfredi @MauroV1968 @manginobrioches @SalernoSal @antonioripa @Cartabellotta… - IlRosso_nero : @GennaroSpinaa 10 intanto li prende, il resto dei 40 praticamente pure, se non aveva altre offerte superiori doveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera