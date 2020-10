Nero a metà 2, anticipazioni sesta e ultima puntata di giovedì 8 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, dovuta anche all’interruzione delle riprese causa Coronavirus, la fiction di Rai 1 con Claudio Amendola è tornata sui nostri schermi, venendo premiato dagli ascolti. L’ispettore Guerrieri e il vice Malik Soprani hanno affrontato nuovi casi in Nero a metà 2, mentre le vicende personali hanno rischiato di rovinare il loro rapporto professionale. Il loro percorso, però, sta giungendo di nuovo al termine. Prima di parlare delle anticipazioni della sesta e ultima puntata, però, vediamo quello che è successo in precedenza. Nello scorso appuntamento, su Rai 1, Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco. Lo credono morto. Con l’arrivo di Alba scoprono che non è così. Partono subito le indagini ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, dovuta anche all’interruzione delle riprese causa Coronavirus, la fiction di Rai 1 con Claudio Amendola è tornata sui nostri schermi, venendo premiato dagli ascolti. L’ispettore Guerrieri e il vice Malik Soprani hanno affrontato nuovi casi ina metà 2, mentre le vicende personali hanno rischiato di rovinare il loro rapporto professionale. Il loro percorso, però, sta giungendo di nuovo al termine. Prima di parlare delledella, però, vediamo quello che è successo in precedenza. Nello scorso appuntamento, su Rai 1, Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco. Lo credono morto. Con l’arrivo di Alba scoprono che non è così. Partono subito le indagini ...

