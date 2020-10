Nella sfida Biden-Trump è in gioco il futuro dell’America

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) A un mese dall’elezione del tre novembre i sondaggi indicano una netta preferenza dell’elettorato degli Usa per il candidato del Partito Democratico, Joe, rispetto al presidente in carica Donald, candidato del Partito Repubblicano. Sono diversi mesi che la media dei sondaggi dà il vantaggio diin una forbice che oscilla tra il 4,5% e il 10%. Nell’ultimo mese, da quando cioè la campagna è entrata nel vivo, il vantaggio diha oscillato intorno al 7%. È un margine sufficiente a mettere al riparo qualsiasi candidato, anche perché non si tratta di un dato estemporaneo, ma costante negli ultimi mesi.Tuttavia, come ormai abbiamo imparato anche in Europa, l’elezione presidenziale negli Usa non è un’elezione diretta, il che rende ...