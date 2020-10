"Nel mio nuovo cinema i brani sono film da vedere a occhi chiusi" - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Paolo Giordano Il cantautore Samuele Bersani torna con un album dopo 7 anni: "Prima un blackout creativo, poi ho vissuto" Samuele Bersani si capisce meglio quando non c'è. Perché manca. Ora che è tornato dopo sette anni ha riempito all'istante il vuoto della canzone d'autore. Quella che non è frigidamente introspettiva. Che ha voglia di immagini e racconti, che vive di musica arrampicata e attorcigliata alle parole soltanto dopo tanto, tanto lavoro. cinema Bersani, che è uscito ieri nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, non è un disco da «venerato maestro» (leggasi trombone autocompiaciuto) ma il disco di un debuttante a vita che scrive qualcosa soltanto quando ha davvero qualcosa da scrivere. Parla di sconsolante passività di fronte al display (Scorrimento verticale) o di amore universale ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Paolo Giordano Il cantautore Samuele Bersani torna con un album dopo 7 anni: "Prima un blackout creativo, poi ho vissuto" Samuele Bersani si capisce meglio quando non c'è. Perché manca. Ora che è tornato dopo sette anni ha riempito all'istante il vuoto della canzone d'autore. Quella che non è frigidamente introspettiva. Che ha voglia di immagini e racconti, che vive di musica arrampicata e attorcigliata alle parole soltanto dopo tanto, tanto lavoro.Bersani, che è uscito ieri nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, non è un disco da «venerato maestro» (leggasi trombone autocompiaciuto) ma il disco di un debuttante a vita che scrive qualcosa soltanto quando ha davvero qualcosa da scrivere. Parla di sconsolante passività di fronte al display (Scorrimento verticale) o di amore universale ...

