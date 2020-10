Nel grigiore di Parigi svetta il tricolore | l’Italia risplende e sogna il poker

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020)è sempre più italiana. Alzi la mano chi poteva immaginare che al primo venerdì di ottobre tre italiani si qualificassero per gli ottavi di finale Roland Garros. Banalmente perché ad ottobre non si è mai disputato lo slamno. E, invece, questa maledetta pandemia ha costretto ad un calendario rivoluzionato, unico e storico nel suo genere. Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Martina Trevisan: sono loro i tre italiani che sono riusciti ad approdare alla seconda settimana del Roland Garros. Sogni, certezze, favole: c’è tutto in questo venerdì fantastico per i colori azzurri. Attendendo Matteo Berrettini che potrebbe fare. SINNER – Diciannove anni e un mese. Tanto ci ha messo Jannik a centrare il suo primo ottavo di finale in un torneo dello slam, solamente qualche ...