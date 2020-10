Nei bus scolastici ammassati | in attesa di una soluzione è scaricabarile tra ministeri | regioni e presidi I video da Bergamo | Roma e Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) I bus, ovvero come le cose non dovrebbero andare in questa fase della pandemia. Se a scuola il distanziamento è garantito, un minuto dopo il suono della campanella basta salire su un mezzo che gli studenti delle superiori prendono ogni giorno per tornare a casa o per andare a lezione, per accorgersi che l’assembramento è assicurato. Dopo tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico in tempo di Covid non si è ancora trovata una. Tutti ne sono a conoscenza: al ministero dei Trasporti (Mit) ammettono che il problema esiste; in viale Trastevere rimarcano che il Miur si occupa di ciò che avviene dentro le mura degli istituti ma restano comunque in costante collegamento con il Mit; lechiedono un “tagliando” e denunciano il fatto di non essere più ...