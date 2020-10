‘Negro’, ‘frocio’ e ‘zingaro’: la crociata al politically correct del vicepresidente della Calabria Spirlì è lo sfasciume civile (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Negro”. “Zingaro”. “Ricchione”. “Frocio”. Da Catania Nino Spirlì rivendica il diritto all’uso di parole violente e volgari, e inizia la sua crociata contro il “politicamente corretto”. “Ci stanno cancellando le parole”, dice alla platea di deputati e militanti leghisti convocati da Matteo Salvini nella città etnea. “Dico ricchione e guai a chi me lo vuole impedire”. Basta, “siamo nelle mani delle lobby, e la più potente è quella gay”. I matrimoni? “Ma voi siete pazzi. Avete mai visto due uomini che si sposano? Un bambino con due padri, o con due madri? Li avete mai visti in natura? Avete mai visto un cucciolo di cane che ha due padri che abbaiano allo stesso modo? Dirò negro, frocio e ricchione fino alla fine dei miei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Negro”. “Zingaro”. “Ricchione”. “Frocio”. Da Catania Nino Spirlì rivendica il diritto all’uso di parole violente e volgari, e inizia la suacontro il “politicamente corretto”. “Ci stanno cancellando le parole”, dice alla platea di deputati e militanti leghisti convocati da Matteo Salvini nella città etnea. “Dico ricchione e guai a chi me lo vuole impedire”. Basta, “siamo nelle mani delle lobby, e la più potente è quella gay”. I matrimoni? “Ma voi siete pazzi. Avete mai visto due uomini che si sposano? Un bambino con due padri, o con due madri? Li avete mai visti in natura? Avete mai visto un cucciolo di cane che ha due padri che abbaiano allo stesso modo? Dirò negro, frocio e ricchione fino alla fine dei miei ...

