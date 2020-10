Napoli, Zielinski ed un membro dello staff positivi al Coronavirus: le ultime in vista della Juve (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli si è sottoposto al secondo giro di tamponi dopo la positività di quasi tutta la squadra del Genoa. I test per il club azzurro hanno dato esito positivo per il centrocampista Pioter Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, Giandomenico Costi. Al momento la partita contro i bianconeri è confermata, ma i calciatori dovranno sottoporsi ad un altro giro di tamponi, nella giornata di domani la situazione sarà più chiara. I nuovi responsi sono attesi per la mattinata di sabato, ancora incerte le modalità dell’eventuale partenza per Torino. Nel frattempo Gattuso non potrà contare su un calciatore fondamentale: Zielinski. Genoa, altri tre positivi al Coronavirus NOMI e DETTAGLIL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilsi è sottoposto al secondo giro di tamponi dopo latà di quasi tutta la squadra del Genoa. I test per il club azzurro hanno dato esito positivo per il centrocampista Piotere di un collaboratore di Giuntoli, Giandomenico Costi. Al momento la partita contro i bianconeri è confermata, ma i calciatori dovranno sottoporsi ad un altro giro di tamponi, nella giornata di domani la situazione sarà più chiara. I nuovi responsi sono attesi per la mattinata di sabato, ancora incerte le modalità dell’eventuale partenza per Torino. Nel frattempo Gattuso non potrà contare su un calciatore fondamentale:. Genoa, altri trealNOMI e DETTAGLIL'articolo CalcioWeb.

