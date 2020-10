Napoli, parla il membro dello staff che segue i tamponi: “La probabilità che ci saranno altri infetti nel gruppo-squadra è abbastanza elevata” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Piotr Zielinski e il collaboratore extra gruppo-squadra della SSC Napoli Giandomenico Costi sono al momento gli unici uomini azzurri risultati positivi al Coronavirus. Giuseppe Portella, Professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli, ha parlato della situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Piotr Zielinski e il collaboratore extradella SSCGiandomenico Costi sono al momento gli unici uomini azzurri risultati positivi al Coronavirus. Giuseppe Portella, Professore di patologia clinica alla Federico II echedel, hato della situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5di quelli effettuati aldel, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci ...

Napoli, parla Szczesny:"Affrontiamo una delle squadre più forti"

Juventus: Szczesny pronto ad affrontare il Napoli

Ora arriva il momento della verità perchè all’Allianz Stadium scenderà il Napoli di Gattuso. Il numero uno della formazione bianconera Wojciech Szczesny ha parlato di questo appuntamento dicendo: ...

De Luca mostra video di una festa a Napoli: “Da questo evento 30 ragazzi positivi”

StampaVincenzo De Luca ha duramente attaccato la movida campana. Lo ha fatto durante la consueta diretta del venerdì, durante la quale ha fatto anche il punto sulla situazione covid in Regione e mostr ...

