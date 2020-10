Napoli-Inter, guerra dei tifosi per il rimborso: nasce la class action (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ guerra per il rimborso del biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli-Inter. La partita in programma lo scorso 5 marzo venne rinviata causa Covid-19 e giocata quindi a porte chiuse. tifosi furiosi e stanchi di aspettare ancora per il rimborso del costo del biglietto promesso a giugno con un comunicato della Società Calcio Napoli. Da quel momento ci sono state due proroghe, l’ultima scaduta il 30 settembre. Ma dei soldi di oltre 40mila paganti nemmeno l’ombra. Motivo per cui alcuni hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato per una class action, affinché anche la Società Intervenga su TicktOne, a cui ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’per ildel biglietto per la gara di Coppa Italia. La partita in programma lo scorso 5 marzo venne rinviata causa Covid-19 e giocata quindi a porte chiuse.furiosi e stanchi di aspettare ancora per ildel costo del biglietto promesso a giugno con un comunicato della Società Calcio. Da quel momento ci sono state due proroghe, l’ultima scaduta il 30 settembre. Ma dei soldi di oltre 40mila paganti nemmeno l’ombra. Motivo per cui alcuni hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato per una, affinché anche la Societàvenga su TicktOne, a cui ...

ROMA – Giornata caldissima in casa Roma. Borja Mayoral è arrivato questa mattina a Roma dove effettuerà le visite mediche di rito prima della firma che lo legherà ai giallorossi per i prossimi due ann ...

