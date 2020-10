Napoli, brutte notizie dai tamponi: 2 tesserati positivi al covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri il Napoli si era sottoposto al secondo giro di tamponi, per verificare la presenza di tesserati positivi al covid-19 dopo la partita col Genoa e la successiva positività di 16 calciatori tra le file della squadra ligure. C’era maggiore apprensione, perché il secondo tampone è quella che ha una maggiore attendibilità secondo gli infettivologi. Spunta il primo positivo tra i calciatori del Napoli, Piotr Zielinski e un dirgente positivi al tampone. Lo fa sapere il Napoli, con un tweet. Di conseguenza, la squadra si è allenata a Castel Volturno, rispettando le norme anti-coronavirus, ovvero indossando sempre la mascherina nei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri ilsi era sottoposto al secondo giro di, per verificare la presenza dial-19 dopo la partita col Genoa e la successivatà di 16 calciatori tra le file della squadra ligure. C’era maggiore apprensione, perché il secondo tampone è quella che ha una maggiore attendibilità secondo gli infettivologi. Spunta il primo positivo tra i calciatori del, Piotr Zielinski e un dirgenteal tampone. Lo fa sapere il, con un tweet. Di conseguenza, la squadra si è allenata a Castel Volturno, rispettando le norme anti-coronavirus, ovvero indossando sempre la mascherina nei ...

