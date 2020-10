Napoli, 4 tamponi da rifare: ok alla trasferta ma si temono altri positivi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tra i tamponi eseguiti dal Napoli ce ne sono quattro che non hanno dato ESITO e dovranno essere ripetuti. Non riguardano, però il gruppo squadra e lo staff, ma persone che lavorano al Centro Tecnico di Castel Volturno, che vengono analizzate perché potrebbero entrare in contatto con i calciatori, come addetti alle pulizie e steward. Lo si apprende dal Calcio Napoli. Nel club azzurro c’e’ comunque preoccupazione per la positività di Zielinski, che potrebbe essere il primo segnale di un focolaio successivo al match di domenica scorsa con il Genoa. Il club ligure era venuto a giocare al San Paolo lasciando a casa i due calciatori positivi, ma gli altri stavano incubando il virus che infatti è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Tra ieseguiti dalce ne sono quattro che non hanno dato ESITO e dovranno essere ripetuti. Non riguardano, però il gruppo squadra e lo staff, ma persone che lavorano al Centro Tecnico di Castel Volturno, che vengono analizzate perché potrebbero entrare in contatto con i calciatori, come addetti alle pulizie e steward. Lo si apprende dal Calcio. Nel club azzurro c’e’ comunque preoccupazione per latà di Zielinski, che potrebbe essere il primo segnale di un focolaio successivo al match di domenica scorsa con il Genoa. Il club ligure era venuto a giocare al San Paolo lasciando a casa i due calciatori, ma glistavano incubando il virus che infatti è ...

