Nainggolan è un Godin bis. E il Cagliari segue sempre Mancosu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sembra un Godin bis. La trattativa tra Nainggolan e il Cagliari è una telenovela quasi all'altezza di quella precedente, relativa al difensore uruguaiano, che si è risolta dopo vertici, fumate grigie e rinvii. L'Inter chiede 12 milioni, disponibile a fare uno sconto di un paio di milioni e non di più. Il Cagliari ha l'accordo con Radja che spalmerebbe il suo attuale ingaggio su tre stagioni, guadagnerebbe nove milioni complessivamente. Il problema non è il giovane da inserire nell'operazione (il Cagliari resiste per Carboni) ma la valutazione del cartellino, per Giulini anche 10 milioni sono troppi. Ieri avevamo parlato di una definizione in 48 ore, può darsi che serva anche più tempo ma la volontà è quella di chiudere.

