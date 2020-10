Nainggolan Cagliari, incontro con l’agente. Le ultime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Cagliari ha incontrato l’agente di Nainggolan: tentativo di accordo sullo stipendio del centrocampista. Le ultime Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha incontrato questa mattina l’agente di Radja Nainggolan per trovare un’intesa economica con il calciatore. Come riportato da Sky Sport, il club sardo lavora a un contratto triennale con la possibilità di spalmare l’ingaggio attualmente percepito dal belga all’Inter, pari a nove milioni di euro lordi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha incontrato l’agente di: tentativo di accordo sullo stipendio del centrocampista. LeTommaso Giulini, presidente del, ha incontrato questa mattina l’agente di Radjaper trovare un’intesa economica con il calciatore. Come riportato da Sky Sport, il club sardo lavora a un contratto triennale con la possibilità di spalmare l’ingaggio attualmente percepito dal belga all’Inter, pari a nove milioni di euro lordi. Leggi su Calcionews24.com

