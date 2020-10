Mv Marine presenta a Genova Mito 29 | primo walkaround della serie

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il cantiere nautico vesuviano MVè presente alla sessantesima edizione del Salone Nautico dicon il nuovo29. Lungo 8,65 metri e largo 3,30 metri, è ilmodello “, con una console inedita che ospita bagno e spogliatoio. ”La coperta è molto funzionale ed ha ampi spazi – illustra Vincenzo Nappo, fondatore di MV– comode sedute e prendisole. I layout disponibili in coperta sono due: con dinette di poppa e grande prendisole di prua oppure doppia dinette, a poppa e a prua”.29 richiama molte caratteristiche: dalla passerella a ribalta alla scaletta bagno a scomparsa, schienali ...

Il cantiere nautico vesuviano MV Marine è presente alla sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova con il nuovo Mito 29. Lungo 8,65 metri e largo 3,30 metri, è il primo modello "walkaround" de ...