Municipio I | garantire riabilitazione in case famiglia Comune

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Questa la dichiarazione della Presidente delRoma I Centro, Sabrina Alfonsi e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde: “Le prestazioni di riabilitazioni presso i centri ex art. 26, cioe’ quei centri destinati al recupero e alla rieducazione funzionale e al mantenimento delle abilita’ per le persone con disabilita’ complessa fisica, psichica, sensoriale o mista, sono riprese da alcune settimane ma solo per le persone residenti nelle loro abitazioni.” “Alle persone con disabilita’ ospiti nellefamiglie comunali, invece, questo diritto e’ negato dalla mancata autorizzazione da parte del Campidoglio a recarsi nelle strutture riabilitative. Una discriminazione da superare immediatamente”. “Non ci sfugge la difficolta’ del momento e la ...