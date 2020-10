Mps, è stallo sulla vendita. E lo Stato ci ha già rimesso 10 miliardi (Di venerdì 2 ottobre 2020) In attesa che venga trovata una soluzione definitiva o che il governo convinca l’Europa a concedere altro tempo, il costo di Monte dei Paschi di Siena per le casse pubbliche continua a lievitare al punto che, tra la perdita del titolo e le eventuali compensazioni, potrebbe superare a breve quota 10 miliardi di euro. E una via d’uscita, al momento, non c’è ancora. Per favorire una vendita potrebbe intervenire l’Europa, consentendo al ministero dell’Economia di farsi carico di 6-7 miliardi dei 10 di rischio che gravano sul conto bancario, così da non spaventare eventuali acquirenti. Ma i problemi, anche in quel caso, non sarebbero finiti. Mps ha infatti accumulato perdite pari a 22,4 miliardi negli ultimi dieci anni, un trend che non si è affatto interrotto. Gualtieri ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) In attesa che venga trovata una soluzione definitiva o che il governo convinca l’Europa a concedere altro tempo, il costo di Monte dei Paschi di Siena per le casse pubbliche continua a lievitare al punto che, tra la perdita del titolo e le eventuali compensazioni, potrebbe superare a breve quota 10di euro. E una via d’uscita, al momento, non c’è ancora. Per favorire unapotrebbe intervenire l’Europa, consentendo al ministero dell’Economia di farsi carico di 6-7dei 10 di rischio che gravano sul conto bancario, così da non spaventare eventuali acquirenti. Ma i problemi, anche in quel caso, non sarebbero finiti. Mps ha infatti accumulato perdite pari a 22,4negli ultimi dieci anni, un trend che non si è affatto interrotto. Gualtieri ...

Per gli strategist di Mps Capital Services l'azionariato sta rimbalzando ma ... Inoltre, prendendo in considerazione i dati macro, si nota uno stallo nel ciclo di ripresa. Per quanto riguarda il nuovo ...

Rallentano il passo sul finale le Borse europee che chiudono in territorio positivo ma sotto i massimi di seduta a causa della debolezza di Wall Street, dove il Nasdaq vede di nuovo "rosso". La Borsa ...

