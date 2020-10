MOVIOLA Fiorentina Sampdoria: l’episodio chiave del match (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’episodio chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: MOVIOLA Fiorentina Sampdoria L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Fiorentina e Sampdoria, valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’episodiodelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodiodelladeltra, valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli. L’EPISODIODELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

AntonioTisi : L'anticipo di @SerieA, dalle 20.40, in #ZonaCesarini su #Radio1: Fiorentina-Sampdoria con Massimo Barchiesi e Sara… - infoitsport : Inter-Fiorentina, moviola. CdS: “Regolare il gol di Kouame, su Lautaro non è rigore” - passione_inter : GdS - La moviola di Inter-Fiorentina: 'Calvarese equilibrato nelle scelte. L'episodio del rigore mostra che...' -… - _intermagazine : Inter-Fiorentina, non c’è rigore su Lautaro: la moviola - fcin1908it : Inter-Fiorentina, moviola. CdS: 'Regolare il gol di Kouame, su Lautaro non è rigore' - -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Fiorentina Fiorentina Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match Calcio News 24 MOVIOLA Fiorentina Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Sampdoria, valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli.

MOVIOLA Fiorentina Sampdoria: gli episodi dubbi del match

L’episodio chiave del match valevole per la 3a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Fiorentina Sampdoria L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Sampdoria, valido per la 3a ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Sampdoria, valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli.L’episodio chiave del match valevole per la 3a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Fiorentina Sampdoria L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Sampdoria, valido per la 3a ...