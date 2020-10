Mostra d’Oltremare | Vebo prima fiera del dopo lockdown Bomboniere | nel 2020 perso il 90% delle commesse

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sarà l’esposizione internazionale-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica dellad’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programma da oggi al 5 ottobre, sarà lain programmailma anche ladell’intero settore in Italia. Oltre 50 espositori portano a Napoli le loro collezioni in visione, sottolineando la volontà operativa della ripresa del comparto che, causa la chiusuracerimonie voluta dal governo, hail 90%in tutta Italia con un crollo di fatturato di oltre 15 miliardi di euro. Un percorso libero interno, con corridoi particolarmente larghi ...