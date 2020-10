Morte Martina Rossi:Pg Firenze presenta ricorso a Cassazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Contro assoluzioni 2 imputati accusati di tentato abuso sessuale. La procura generale di Firenze, col sostituto Pg Luciana Singlitico, ha fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini assolti dalla corte di appello per la Morte di Martina Rossi, la studentessa genovese morta precipitando dal balcone della loro camera d’albergo il 3 agosto 2011 durante … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Contro assoluzioni 2 imputati accusati di tentato abuso sessuale. La procura generale di, col sostituto Pg Luciana Singlitico, ha fattoincontro l’assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini assolti dalla corte di appello per ladi, la studentessa genovese morta precipitando dal balcone della loro camera d’albergo il 3 agosto 2011 durante … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Morte Martina Morte Martina Rossi:Pg Firenze presenta ricorso a Cassazione MeteoWeek Firenze, morte di Martina Rossi: la procura generale ricorre contro la sentenza di assoluzione

La studentessa genovese nel 2011 morì in Spagna cadendo dal balcone di un hotel forse per sfuggire a un tentativo di stupro da parte di due ragazzi di ...

