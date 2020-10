Morta l’influencer Lamu: l’ex marito le ha dato fuoco durante una diretta sui social (Di venerdì 2 ottobre 2020) Morta l’influencer Lamu: l’ex marito le ha dato fuoco durante diretta social Non ce l’ha fatta l’influencer cinese Lamu, autentica star di Douyin, il Tik Tok localee: la ragazza, 30 anni, è Morta in seguito alle ustioni procuratele dall’ex marito, che le ha dato fuoco durante una diretta sui social network. L’aggressione è avvenuta lo scorso 14 settembre: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è piombato in casa di Lamu all’improvviso, cospargendo tutti gli ambienti di benzina e appiccando poi le fiamme. La giovane, che proprio in ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020)l’influencer: l’exle haNon ce l’ha fatta l’influencer cinese, autentica star di Douyin, il Tik Tok localee: la ragazza, 30 anni, èin seguito alle ustioni procuratele dall’ex, che le haunasuinetwork. L’aggressione è avvenuta lo scorso 14 settembre: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è piombato in casa diall’improvviso, cospargendo tutti gli ambienti di benzina e appiccando poi le fiamme. La giovane, che proprio in ...

