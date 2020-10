Morta la influencer Lamu: l’ex marito le ha dato fuoco durante una diretta sul TikTok cinese (Di venerdì 2 ottobre 2020) È Morta 30 anni l’influencer cinese Lamu, star di locale di Douyin, versione cinese di TikTok. A provocare la scomparsa della giovane, avvenuta il 30 settembre, le conseguenze delle ustioni sul 90% del corpo causatele dall’ex marito, che le sarebbe piombato in casa cospargendola di benzina per poi darle fuoco proprio durante una diretta social. A riportare la notizia è la Bbc, che cita fonti locali.Lamu vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. Al momento dell’aggressione, avvenuta il 14 settembre, la influencer era in diretta social ma, stando alle testimonianze raccolte, i seguaci sembrerebbero non aver hanno assistito ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) È30 anni l’, star di locale di Douyin, versionedi. A provocare la scomparsa della giovane, avvenuta il 30 settembre, le conseguenze delle ustioni sul 90% del corpo causatele dall’ex, che le sarebbe piombato in casa cospargendola di benzina per poi darlepropriounasocial. A riportare la notizia è la Bbc, che cita fonti locali.vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. Al momento dell’aggressione, avvenuta il 14 settembre, laera insocial ma, stando alle testimonianze raccolte, i seguaci sembrerebbero non aver hanno assistito ...

Aveva 30 anni la influencer cinese Lamu, che sulla variante locale di TikTok vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. La giovane è deceduta pochi giorni fa, il 30 settembre, per le con ...

Aveva 30 anni la influencer cinese Lamu, che sulla variante locale di TikTok vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. La giovane è deceduta pochi giorni fa, il 30 settembre, per le con ...