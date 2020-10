Montesano | inutili e dannose le mascherine all’aperto nel Lazio | stamo messi male…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Enricocontro l’obbligo di mascherina all’aperto. Un provvedimento inutile, dice l’attore, che servirà solo come forma di pressione psicologica per alimentare la paura.rischia così di essere inserito a pieno titolo tra i “negazionisti”, cioè tutta la schiera di coloro che osano criticare le misure governative sul Covid.: mascherina dannosa all’aperto “La mascherina all’aria aperta in tutto il? La trovo una cosa completamente inutile, solo terrorizzante, per tenere alto il livello di terrore: anzi, credo che sia dannosa”, dice Enricoa poche ore dall’annuncio dell’obbligatorietà della mascherina nelanche all’aperto e in tutti gli ...