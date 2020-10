Mittal Taranto, sciopero e presidio lavoratori Usb: 'Azienda inaffidabile' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Taranto - In occasione dello sciopero di 24 ore, oggi con presidio, proclamato da Usb al siderurgico ArcelorMittal di Taranto, il sindacato di base definisce la multinazionale un interlocutore '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020)- In occasione dellodi 24 ore, oggi con, proclamato da Usb al siderurgico Arcelordi, il sindacato di base definisce la multinazionale un interlocutore '...

NoiNotizie : Siderurgico Arcelor Mittal di #Taranto, sciopero @usbsindacato con presidio di una portineria - LaGazzettaWeb : Mittal Taranto, sciopero e presidio lavoratori Usb: «Azienda inaffidabile» - Trmtv : Taranto, Sciopero e sit-in dei lavoratori USB davanti alla portineria C di Arcelor Mittal - dvaldi1 : Il ministro: 'affidare lo stabilimento di Taranto ad Arcelor Mittal è stata una c... ' - Noi Notizie.… - TgrRaiPuglia : #ArcelorMittal, #Invitalia: 'Trattativa non lontana dalla conclusione' #ioseguoTgr -