Milan, Pioli: «Europa League? Girone non facile»

Stefano Pioli ha commentato il sorteggio dei gironi di Europa League: le dichiarazioni dell'allenatore del Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Ansa il sorteggio dei gironi di Europa League. I rossoneri affronteranno Celtic, Sparta Praga e Lille.

«È un Girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro rispettivi campionati. Li affronteremo con grande determinazione. Tornare in Europa era il nostro obiettivo».

