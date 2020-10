Milan, guarda Ibrahimovic: si allena senza sosta sul tapis roulant (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dal coronavirus e si vede... Ecco l'attaccante del Milan mostrarsi con un VIDEO su Instagram alle prese con una leggera corsa sul tapis roulant. Il Covid sembra essere alle spalle e la punta rossonera non vede l'ora di tornare a giocare per il Diavolo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Zlatansta recuperando dal coronavirus e si vede... Ecco l'attaccante delmostrarsi con unsu Instagram alle prese con una leggera corsa sul. Il Covid sembra essere alle spalle e la punta rossonera non vede l'ora di tornare a giocare per il Diavolo. ITA Sport Press.

