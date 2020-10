Milan | Calhanoglu fa l’Ibra e si carica la squadra sulle spalle

Leggi su calcionews24

Hakan Çalhanoğlu è stato l'uomo che ha tenuto in piedi il Milan in Europa League Hakan Çalhanoğlu si è preso il Milan sulle spalle e lo ha portato ai gironi di Europa League. Il turco si è preso la responsabilità di calciare il rigore del 2-2 al 120′ e ha poi realizzato quello della lunghissima lotteria andata in scena contro il Rio Ave. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu ha fatto l'Ibrahimovic. In assenza dello svedese, è stato il numero 10 a fare la voce grossa e a diventare il leader della squadra. E in questa Europa League sono già 4 i gol in 3 partite.