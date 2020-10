Milan, Brahim Diaz: «Notte unica, il gruppo esce rafforzato» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brahim Diaz ha parlato al termine del preliminare di Europa League Rio Ave-Milan Brahim Diaz, uno degli acquisti di questa estate del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine dell’infinito preliminare di Europa League contro il Rio Ave. Notte unica – «Abbiamo vissuto una Notte unica, indimenticabile, siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, la qualificazione ai gironi di Europa League». DONNARUMMA – «È un grande portiere, sapevo che avrebbe parato un rigore e alla fine ci ha portato alla vittoria». gruppo – «Lo rafforza molto, da queste notti dobbiamo prendere la carica per fare ancora ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha parlato al termine del preliminare di Europa League Rio Ave-, uno degli acquisti di questa estate del, ha parlato ai microfoni diTV al termine dell’infinito preliminare di Europa League contro il Rio Ave.– «Abbiamo vissuto una, indimenticabile, siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, la qualificazione ai gironi di Europa League». DONNARUMMA – «È un grande portiere, sapevo che avrebbe parato un rigore e alla fine ci ha portato alla vittoria».– «Lo rafforza molto, da queste notti dobbiamo prendere la carica per fare ancora ...

acmilan : Kessie and @Brahim Díaz for another convincing win at Crotone. Read all about it in our Match Report ??… - TOSADORIDANIELA : RT @CapitanoPaolo90: Buona giornata ????? I ?? vanno compresi..non vogliono vedere nell'albo d'oro della ??il nostro nome dopo il loro ??.. Un a… - A_Tutto_Milan : #RioAveMilan: una notte indimenticabile per Brahim #Diaz - lovemyMatherAn1 : RT @CapitanoPaolo90: Buona giornata ????? I ?? vanno compresi..non vogliono vedere nell'albo d'oro della ??il nostro nome dopo il loro ??.. Un a… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Entusiasta @Brahim dopo la pazza qualificazione ai gironi di @EuropaLeague, maturata contro il @RioAve_FC ???? #brahimdi… -