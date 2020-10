Mike Pompeo elogia il governo italiano per la gestione del terrorismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grandi elogi dal segretario di Stato Mike Pompeo che riconosce il “costante impegno a rimpatriare e perseguire i terroristi. Esempio per gli altri Paesi” “Rimpatriare e perseguire i terroristi è il modo più efficace per impedire loro di tornare sul campo di battaglia“. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in una nota, “elogia” per L’Italia per l’arresto in Siria della foreign fighter Alice Brignoli, 42 anni, rimpatriata con i suoi 4 figli, “che ora potranno avere la possibilità di una vita migliore“. La donna era andata a in Siria con il marito e i figli a combattere con l’esercito del califfato. “L’Italia ha dimostrato il suo costante impegno… rimpatriando una cittadina ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grandi elogi dal segretario di Statoche riconosce il “costante impegno a rimpatriare e perseguire i terroristi. Esempio per gli altri Paesi” “Rimpatriare e perseguire i terroristi è il modo più efficace per impedire loro di tornare sul campo di battaglia“. Il segretario di Stato americano, in una nota, “” per L’Italia per l’arresto in Siria della foreign fighter Alice Brignoli, 42 anni, rimpatriata con i suoi 4 figli, “che ora potranno avere la possibilità di una vita migliore“. La donna era andata a in Siria con il marito e i figli a combattere con l’esercito del califfato. “L’Italia ha dimostrato il suo costante impegno… rimpatriando una cittadina ...

