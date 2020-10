Mike Pence negativo al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 02 OTT - Mike Pence è risultato negativo al Coronavirus. Lo riferisce lo staff del vicepresidente Usa. "Come di routine da mesi, il vicepresidente Pence è stato testato per il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 02 OTT -è risultatoal. Lo riferisce lo staff del vicepresidente Usa. "Come di routine da mesi, il vicepresidenteè stato testato per il ...

Mike Pence è negativo al #coronavirus. #Trump #TrumpHasCovid - Il vicepresidente Mike #Pence è risultato negativo al #COVID19. - Mike Pence e la moglie sono risultati negativi

New York, 02 ott 14:24 - (Agenzia Nova) - Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è risultato negativo al test del coronavirus, così come sua moglie Karen. Lo ha fatto sapere su Twitter il ...

(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - Mike Pence è risultato negativo al coronavirus. Lo riferisce lo staff del vicepresidente Usa. "Come di routine da mesi, il vicepresidente Pence è stato testato per il ...

