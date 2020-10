Migranti: Salvini, 'solidarietà a finanzieri indagati per barcone in fiamme' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "barcone a fuoco nel crotonese: gli eroici finanzieri, oltretutto feriti mentre erano impegnati a salvare vite umane, vengono indagati per omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Ma è assurdo! Non ho parole, tutta la mia solidarietà". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "a fuoco nel crotonese: gli eroici, oltretutto feriti mentre erano impegnati a salvare vite umane, vengonoper omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Ma è assurdo! Non ho parole, tutta la mia;". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo

